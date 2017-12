Colorno, passato il colmo della piena: raggiunta

Allagati decine di garage in via Roma

È passata in tarda mattinata l’ondata di piena a Colorno. Il torrente Parma ha raggiunto quota 9,49 metri all’idrometro del ponte della piazza. L’acqua è tracimata prima all’altezza di Borgomaggiore, allagando via Du Tillot, e poi ha invaso il cortile della Reggia e da lì piazza Garibaldi, via Mazzini, alcuni dei borghi del centro ed il giardino ducale.

Allagamenti anche in via Roma dove ci sono una cinquantina di garage sommersi dall’acqua ed altrettanti appartamenti sono senza corrente e riscaldamento. Gli evacuati sono una decina, tutte persone residenti nella zona golenale della Parma. Si temono gravi danni agli impianti della Reggia che ospita la sede di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. La forza delle acque, che ha travolto i sacchi di sabbia messi a protezione, ha provocato l'allagamento del piano terra del palazzo, uscendo precipitosamente dal portone d’ingresso e sommergendo la piazza, fino ai portici dei palazzi di fronte per circa 40 centimetri. In particolare, la pressione dell’acqua del fiume ha distrutto le finestre al piano terra che affacciano sul lato della reggia che è più vicino al torrente. Perciò tutti i locali tecnici sono allagati, compreso il giardino storico che si trova sul retro.

Al momento la piena è rientrata ma la pressione dell’acqua resta alta e si teme che possano cedere altri argini.



La cronaca della mattinata

Emergenza piena a Colorno per l'esondazione della Parma. La prima criticità si è verificata all'altezza di Borgomaggiore, dove l'acqua ha iniziato a uscire in direzione di via Du Tillot. Criticità in piazza, allagata ed evacuata, ponte storico chiuso dalla notte e le acque hanno raggiunto il cortile della Reggia, infiltrandosi nonostante le protezioni. Infiltrazioni dei torrenti Lorno e Parma hanno provocato l'interruzione della strada provinciale 6. Sul posto quasi un centinaio di volontari e vigili del fuoco. Si sta procedendo alla sistemazione di sacchi di sabbia e la popolazione che abita nelle aree golenali a ridosso del torrente è stata fatta spostare ai piani alti delle case. Importante che i curiosi stiano lontani dagli argini: il pericolo è reale.

