"Video troppo osé": popstar egiziana condannata a 2 anni di carcere

Un tribunale egiziano ha condannato a due anni di reclusione la cantante-artista egiziana Shima Ahmed, conosciuta anche come Shyma, con l'accusa di "incitamento alla dissolutezza" per avere prodotto un videoclip troppo osé e definito dal giudice "indecente". La cantante è stata anche obbligata a pagare una multa di 10 mila Lire egiziane, pari a oltre 500 dollari. Nel video dal titolo "Andy Zourouf" ('Ho dei problemi') la cantante compare vestita anche in lingerie e poi di fronte ad un pubblico di giovani uomini mangia una mela e una banana in maniera provocante. La donna, 25 anni, oggi è comparsa davanti al giudice con il velo integrale, si è scusata e ha pianto. Sarà reclusa nel carcere di Qanater a nord del Cairo.