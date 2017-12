Rugby Noceto: Leone Larini spiega come è cresciuta le squadra

Con la vittoria di domenica scorsa per 14 a 8 contro lo schiaccia sassi Rugby Colorno, la Rugby Noceto distacca il Parabiago nella corsa alla Poule Promozione nel campionato nazionale serie A.

Larini da quest’anno si trova una squadra che è maturata sia dal punto di vista tecnico che atletico a riprova che il lavoro paga e consente di dormire sonni tranquilli per il proseguo del campionato e la giusta ambizione di accedere alla fase dei play off. Larini afferma: “Rispetto allo scorso anno il rooster si è arricchito in entrambi i reparti. Infatti nonostante la partenza del forte pilone argentino abbiamo siglato un accordo con due piloni di valore, Lanfredi e Lanzano, uomini di esperienza che danno una mano a tutta la squadra sia in campo che fuori dal campo, sono un esempio per i più giovani. Per quanto riguarda la linea dei trequarti la qualità è cresciuta grazie all’abilità di rendere più efficaci i palloni che gestiamo. Una mano in questo arriva dai nuovi innesti, dal mediano di mischia “Ciccio” Frati ritornato a casa dopo tanti anni in altre realtà rugbystiche come Prato, Rovigo e Viadana, e da giovani di valore arrivati ad agosto come Ferrari e Pagliarini”.

Domenica 17 dicembre partita in trasferta per la società gialloblu che se la vedrà con la ostica Rugby Brescia.