La Terra vista dalla Luna è il migliore video di scienza 2017

La Terra vista dalla Luna grande protagonista dei migliori video di scienza del 2017 selezionati da Nature, insieme a quelli che raccontano la tecnica del taglia-incolla del Dna e come i gatti siano diventati i signori del mondo, con un impero che ha 9.000 anni. Le immagini della Terra dallo spazio hanno conquistato il primo posto della classifica perchè, scrive Nature sul suo sito, «hanno cambiato il rapporto che abbiamo con il nostro pianeta». Il video raccoglie le prime immagini dallo spazio scattate nel 1947, grazie ai missili tedeschi 'disarmati» e utilizzati per osservare il pianeta, e gli scatti della Terra diventati famosissimi catturati dagli astronauti della Nasa. Fra questi il celebre 'Sorgere della Terrà (Earthrise), scattato da William Anders il 24 dicembre 1968 durante la missione Apollo 8 dall’orbita della Luna; la famosa 'biglia blù, cioè Blue Marble, scattata il 7 dicembre 1972 dall’equipaggio dell’Apollo 17, e il Punto blu visto da sei miliardi di chilometri di distanza dalla sonda Voyager 1 della Nasa. Fra i video più belli del 2017 c'è anche quello che racconta come funziona la tecnica del taglia-incolla del Dna, ossia la Crispr, e quello sui primi esperimenti fatti negli Stati Uniti per modificare il genoma di un embrione umano. Nature cita anche il video sul dinosauro dal becco d’anatra che sapeva nuotare e quello sulla scoperta delle tracce umane più antiche individuate in America, risalenti a 130.000 anni fa, che ha fatto riscrivere la storia dell’arrivo dell’uomo sul continente americano. Infine, fra i migliori video dell’anno, la rivista ricorda quello sui gatti 'signorì del mondo. Racconta come i gatti siano diventati dei veri e propri dominatori del mondo, con un 'imperò che si estende dalla Romania di 9.000 anni fa all’Angola dei nostri giorni, passando per l’antico Egitto e il Medioevo e che hanno conquistato viaggiando con i primi agricoltori, gli antichi marinai e persino i vichinghi.