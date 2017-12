Droga venduta a costi elevatissimi e consegnata a domicilio, come raccontata l'arresto di un "super spacciatore" albanese. "E' ora di dire che se ci sono tanti pusher è perché c'è tanta richiesta", ha commentato il direttore della Gazzetta di Parma Michele Brambilla annunciando l'approfondimento della vicenda sul quotidiano in edicola domani. Tra le notizie che si troveranno sulla Gazzetta di Parma di giovedì, le interviste ad alcuni sindaci sul tema migranti e lavori utili, mettendo a confronto esperienze positive e negative, la riapertura della Reggia di Colorno e le proteste per l'abolizione dei corsi pre-accademici al Conservatorio.