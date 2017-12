D'Aversa: "Pareggiamo troppo: nel girone di ritorno possiamo fare di meglio" Video

Al termine del match tra Parma e Spezia concluso con il risultato di 0-0, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello stadio “Tardini”.

“Riguardo l’episodio di Lucarelli l’ho rivisto, ha istintivamente messo la mano e la palla l’ha toccata ma c’è stata una trattenuta, si poteva ragionare in maniera diversa. Detto questo abbiamo avuto poi un’occasione per passare in vantaggio in ripartenza, in una partita in cui nei primi trenta minuti del primo tempo non abbiamo fatto benissimo e dove eravamo lenti nelle scelte e nel giro palla. Dell’interpretazione della gara da parte dei ragazzi successivamente a quando siamo rimasti in dieci sono soddisfatto”.

“In fase difensiva ci stavamo ben comportando anche in parità numerica, la problematica nei primi 30 minuti è stata nella costruzione del gioco, dove siamo stati lenti e non abbiamo ricercato le giocate che abbiamo provato durante la settimana”

“Bilancio del girone d'andata? Buono, avrei voluto regalare un’ultima soddisfazione in casa, con una vittoria avremmo chiuso il girone d’andata in maniera strepitosa, siamo soddisfatti per tutto il girone ma un po’ meno per stasera soprattutto come detto per quei trenta minuti iniziali. Sicuramente non ci dobbiamo rilassare e nella nostra testa dobbiamo pensare che nel ritorno abbiamo le qualità per poter fare meglio, ma questo dipende soprattutto da noi”.

“Pareggiamo un po’ troppo, ma se si guarda la classifica prima di questa gara la differenza tra noi e il Palermo, che è quella che guida il campionato, è data proprio dai pareggi, visto che avevamo lo stesso numero di vittorie. Va bene muovere la classifica, ma bisogna poi vincere per dare valore a questi pareggi”.