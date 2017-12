Federer si fa allenare da Oldani: a lezione di spaghetti Video

Un bel piatto di spaghetti al pomodoro, inno alla semplicità e simbolo della cucina italiana e della dieta mediterranea nel mondo, segna l’incontro tra due straordinari campioni nei rispettivi campi. Da una parte, il più grande tennista di sempre, Roger Federer, icona di stile e amante del buon cibo che non nasconde la sua “non dimestichezza” ai fornelli. Dall’altra, Davide Oldani, chef stellato che ha fatto della cucina pop un suo vessillo: ingredienti semplici e alla portata di tutti, ma cucinati con grande maestria. Due talenti che si incontrano per la prima volta davanti ad un’icona del cibo italiano per un’occasione speciale: quella del set di uno spot globale girato in Italia per Barilla, il marchio di pasta più amato al mondo.



ROGER FEDERER & BARILLA: MASTERS OF PASTA

“Ho viaggiato in molti paesi con diverse tradizioni e culture gastronomiche… ma la pasta rimane uno dei miei punti di riferimento. La mangio da quando ero piccolo, trovo che sia un alimento fantastico. Però non la so cucinare” – confessa il campione svizzero – “A dirla tutta, ai fornelli sono molto lontano dalla perfezione”.

Ma Federer non è uno che non accetta le sfide. Non si accontenta di una perfezione a metà. E per lui è arrivato il momento di cimentarsi nella sfida più difficile, la ricerca dell’eccellenza in cucina. Il primo passo di un cammino in cui Roger Federer riuscirà a tradurre nella quotidianità quella perfezione sportiva di cui è già maestro.

Una confezione di Spaghetti N°5 Barilla e pochi semplici ingredienti diventeranno il suo strumento. E’ nei suoi gesti e nell’impegno con cui si mette alla prova che si vedono la stoffa del campione e tutto il suo talento. Questa è la cornice narrativa della storia della collaborazione tra Roger Federer e Barilla.

È così che si scopre che, come nel tennis, la ricetta della perfezione è semplicità, passione e impegno. Un’arte accessibile e quotidiana che però necessita di allenamento e perseveranza.

“La pasta fa parte della mia alimentazione da quando sono bambino. Sono entusiasta di fare squadra con Barilla: sono i migliori nel loro campo”.



FEDERER & OLDANI: UNITI NELLA RICERCA DELL’ECCELLENZA DELLA SEMPLICITA’

Federer & Oldani: un incontro estemporaneo che si è rivelato ricco di sorprese. Una coppia insospettabile che in realtà ha molti tratti in comune: talento, disciplina, impegno e soprattutto passione per l’eccellenza delle cose semplici. Un maestro nei panni dell’apprendista e una sfida condita con glamour, stile, simpatia e divertimento.

Ma cosa ne penserà il severo “maestro” dell’esordio di Roger in cucina? “Un campione si riconosce subito: mette tutto se stesso in quello che fa. Girare lo spot con Roger è stato un vero piacere” - rivela il “coach” Davide Oldani. “C’è una ricetta che richiama il tennis nel mio nuovo ristorante: una pallina di mousse di gorgonzola allo zafferano, chutney di mele e pere e del teff germogliato per ricordare l’erba del campo da gioco. L’ho battezzata ‘Battuta d’inizio’, e rappresenta l’evoluzione della mia cucina. L’incontro con Roger Federer le dà un ulteriore significato”.



LO SPAGHETTO AL POMODORO: UN SIMBOLO DI ITALIANITA’ IN TUTTO IL MONDO

Se Federer nel tennis rappresenta l’apparente semplicità del gesto tecnico, la più immediata traduzione a tavola del “less is more” è senza dubbio lo spaghetto al pomodoro: la ricetta più semplice, salutare e iconica di pasta, simbolo della dieta mediterranea. Una ricetta che Oldani ha voluto proporre con un piccolo guizzo creativo aggiungendo la menta al posto del più tradizionale basilico per affermare come la semplicità e le tradizioni siano sempre in costante evoluzione, l’importante è tenere sempre a mente l’importanza e la qualità delle materia prima.



ROGER FEDERER: UN CAMPIONE SENZA ETA’ GRAZIE AD UN CORRETTO STILE DI VITA

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, Federer ha raccolto numerosi record e titoli: è primatista per numero di settimane in vetta alla classifica dei migliori tennisti al mondo (302); ha vinto 95 tornei ATP nel singolo, con un record di 19 vittorie nei tornei del Grande Slam. In carriera ha inoltre conquistato due medaglie Olimpiche e nel 2014 ha portato la Svizzera alla conquista dell’unica Coppa Davis della sua storia. Nel 2017 ha vinto tre tornei, tra cui gli Australian Open e Wimbledon.

A questi livelli, niente può essere lasciato al caso, men che meno l’alimentazione.

A maggior ragione per un perfezionista come Federer, che anche grazie a un corretto stile di vita alimentare è diventato un esempio di longevità sportiva.

E la pasta è al centro della sua tavola: “La corretta alimentazione è fondamentale per il mio successo, la pasta è il mix perfetto tra i miei bisogni nutrizionali e il desiderio di gustare un cibo buono”, conclude Roger Federer.