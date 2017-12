“Do They Know It’s Christmas?”: gli artisti modenesi cantano per Chiara Video

Il progetto “CantaMo”, lo dice la parola stessa, raggruppa una trentina di artisti modenesi, e nasce da un' idea di Thomas Romano e Francesco Guerra, verso l’ultima settimana di Novembre 2017, con l'iniziale intenzione di realizzare un video natalizio coinvolgendo qualche amico cantante.

Da lì, nasce spontanea l’idea di chiamare tante altre persone, tanti altri amici e cantanti, e il brano che meglio si adattava alla situazione era il famosissimo “Do They Know It’s Christmas?”, il successo di Bob Geldof e soci. La riflessione successiva, visto l’illustre precedente che riguarda la canzone, è stata proprio quella di dedicare questo “lavoro” così imponente ad uno scopo benefico.

E il pensiero è andato subito a Chiara Cassano, una ragazza di 29 anni che è stata recentemente portata via da una grave forma di Leucemia. E l’intento di aiutare la ricerca contro questa malattia, è diventato quindi la colonna portante e lo scopo dell’ iniziativa.

Lo staff si è poi arricchito di preziose collaborazioni, per gli aspetti logistici, tecnici e organizzativi, in un meraviglioso clima di unione e solidarietà.

Il progetto ha una meta ambiziosa. Il video, oltre ad attirare l’attenzione su CantaMo, serve da traino per dare importanza ad un progetto, il cui scopo finale è quello di organizzare un evento musicale nella primavera del 2018, a favore dell’ AIL, l’Associazione Italiana Contro le Leucemie .

C