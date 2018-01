L'intervista al sindaco Federico Pizzarotti, una donna investita in via Langhirano, le novità nel Parma Calcio, la bufera sull'assessore socialista di Colorno che ha cliccato "mi piace" su una foto di Mussolini: le principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola nelle anticipazioni del direttore Michele Brambilla.