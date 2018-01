Le prime ipotesi sulle prossime candidature parmigiane alle elezioni politiche, i saldi (con code annesse), il boom dell'influenza, con 30 bambini ricoverati su 200 portati al Pronto soccorso, la vicenda della donna che accusa il tassista, problemi in posta in via Verdi, il treno Parma-Brescia: ecco le anticipazioni sulle principali notizie della Gazzetta di Parma di domani. In studio, il direttore Michele Brambilla.