Via XXII Luglio, ore 8: video-cronaca di un abbandono rifiuti Video

"Un altro giorno di ordinaria inciviltà. Via XXII Luglio alle 8 di mattina". Questo il messaggio allegato da un lettore al video che vi mostriamo. In cui si vede non solo l'inciviltà ma anche la incredibile nonchalance di chi abbandona rifiuti dove non dovrebbero stare: ad abbruttire la città di tutti, anche la sua.

