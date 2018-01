Slavina "si infila" dentro a un condominio a Sestriere: il video

Supera i due metri la neve caduta nelle ultime 48 ore al Sestriere, dove nella tarda serata di ieri una valanga ha travolto un condominio senza provocare feriti. Criticità si sono registrate nella notte, sulla statale che collega il colle a Cesana, per la caduta di alcuni alberi.

Alle operazioni di evacuazione del condominio hanno partecipato,con i carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, servizio di emergenza 118 e Croce Rossa. Le attività sono terminate intorno alle 5.30.

La slavina si è abbattuta in serata e ha sfondato porte e finestre del condominio Bellenuove, in via Terzo Reggimento Alpini. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie. Nessuno - informa il Comando provinciale dell’Arma - è rimasto ferito. L’edificio si trova a poca distanza dalla provinciale 23 della Val Chisone chiusa al traffico fino a domani mattina per il rischio slavine.

Le persone evacuate dai carabinieri sono in tutto 24; altre cinque al momento della valanga si erano già allontanate in modo autonomo. Il condominio, informa il Comando provinciale dell’Arma, ha subito danni ingenti al piano terra e al primo piano, quelli invasi dalla neve. Un Centro di Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) è stato riunito in prefettura, a Torino, dal prefetto vicario Paola Spena.

Sestriere in queste ore è di fatto isolata. Oltre alla provinciale 23 della Valle Chisone, che collega la nota località turistica a Pinerolo, da ieri sera è chiusa al traffico anche la strada che la collega con Cesena.

Il condominio è stato dichiarato inagibile.

«Abbiamo temuto un’altra Rigopiano». Così uno dei soccorritori della Croce Rossa che, nella notte, è intervenuto nel condominio di Sestriere invaso da una slavina.

«La struttura non è collassata, è rimasta integra - spiega -. La neve è entrata al primo piano e al piano seminterrato, riempiendo porte e finestre e interessando locali comuni, parte degli ingressi e alcuni appartamenti. Ha distrutto le finestre. La neve nei corridoi era più alta, nelle stanze un pò meno, e la maggioranza delle persone è riuscita ad uscire da sole. I danni sono ingenti».

La neve è entrata al primo piano e al piano seminterrato dell’edificio, riempiendo porte e finestre e interessando locali comuni, parte degli ingressi e alcuni appartamenti. Le 29 persone evacuate - tra cui alcuni bambini - sono state radunate a Casa Olimpia, l’ufficio del turismo di Sestriere, e poi collocati in alcuni alberghi a spese del Comune.

Ingenti i danni al condominio, che saranno quantificati nelle prossime ore.

Video esclusivo di ValsusaOggi