I video-saluti di Sofia Goggia agli sciatori del Cus Parma

Saluti speciali dalla signora della velocità. Sofia Goggia, 25 anni, l'intrepida bergamasca da 13 podi l'anno e un bronzo ai mondiali di St.Moritz, è a Tarvisio. E regala un pensiero alla Sezione sci del Cus Parma. La stagione 2016-2017 di una campionessa: la Goggia viene inserita nella squadra nazionale polivalenti, dedicata alle atlete competitive in più discipline. Tale stagione segna la sua affermazione ai vertici internazionali: il 26 novembre 2016 ottiene a Killington il suo primo podio nel massimo circuito, chiudendo in 3ª posizione lo slalom gigante; le prime vittorie arrivano il 4 e 5 marzo 2017, allorché a Pyeongchang-Jeongseon primeggia in discesa libera e supergigante. Chiude la stagione al terzo posto della classifica generale, con 1197 punti (record assoluto per un'atleta italiana, superando il precedente primato di Karen Putzer), conquistando inoltre un totale di 13 podi (a sua volta primato nazionale, migliorando quello appartenente a Deborah Compagnoni). Per quanto riguarda le classifiche di specialità, si piazza seconda in quella di discesa libera, terza in gigante, sesta in supergigante e ottava in combinata alpina, vantando almeno un podio in ciascuna di esse (ulteriore record in ambito italiano).