Maxi-frode, il procuratore di Brescia: "Le indagini hanno valenza sociale"

«Indagini come queste hanno una valenza sociale perché viviamo in una realtà che chiede ai cittadini sacrifici e poi ci troviamo davanti a professionisti che tradiscono il loro mandato agendo contro gli interessi della collettività». Lo ha detto il procuratore di Brescia Tommaso Buonanno parlando dell’inchiesta che ha portato a una serie di arresti e all’iscrizione nel registro degli indagati di 86 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di documenti contabili, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta. Agli arresti anche un parmigiano.

«Il cuore è lo studio milanese di professionisti che offrivano tutti i servizi per evadere le tasse» ha spiegato il comandante della Guardia di Finanza di Brescia Salvatore Russo. «Gli imprenditori edili cercavano volutamente questo studio perchè sapevano che potevano pagare poco o addirittura nulla allo Stato».

Sono 176 le società coinvolte e per la maggior parte inesistenti. In un caso l’indirizzo di una società coincideva con la sala comandi della Stazione ferroviaria di Rovato, nel Bresciano.