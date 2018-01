Zebre: Padovani tra i convocati per il Sei Nazioni

Edoardo Padovani, 24 anni, è rientrato a Parma, dopo la seppur breve esperienza alla Rugby Club Toulonnais, da giugno a dicembre dello scorso anno, e aver respirato in prima persona che cosa significa giocare in Francia in un campionato competitivo come quello del Top 14. Non appena ha potuto, con enorme felicità ha siglato il contratto che lo lega alla franchigia del nord-ovest per due anni. Un gesto di riconoscenza al club che gli ha consentito di accedere alla nazionale maggiore. Alle Zebre Rugby Club ha ritrovato un gruppo di giocatori che come lui sono stati convocati dal ct O’Shea tra i 34 papabili per affrontare il prossimo 6 Nazioni, al via tra meno di un mese. Primo impegno a Roma contro l’Inghilterra nelle prima giornata del torneo domenica 4 febbraio. Sabato 13 gennaio, invece, affronterà in coppa Europa, la coriacea squadra di Pau, in trasferta sul suolo francese con i compagni bianco-neri.