"Medaglia significa "uno in mezzo agli altri". Mi sono sempre sentito testimone di una staffetta. La medaglia d'oro la dedico a mio padre e a chi inventa il futuro con coraggio". A dirlo è la Medaglia d'oro 2018, l'imprenditore Alberto Bormioli, che ha anche lanciato un messaggio ai giovani: "lamentarsi non serve a nulla, serve fare". E ha detto: "Il mondo dovrebbe essere costruito da quelli che possiedono la visione - i filosofi e i politici -, e da quello che possiedono la tecnica, come gli ingegneri della Bormioli".





Guarda la videointervista.