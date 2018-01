Samp e Juve: i due gol in A quest'anno di Ciciretti Video

Dodici presenze e due gol quest'anno per Ciciretti nel Benevento in A: Samp e Juve. E che gol. In carriera, tra serie D, Lega Pro, Serie B e Serie A, il 24enne ha collezionato 155 presenze e 20 gol. Nel 2010-2011 con la Roma ha vinto lo scudetto Primavera, bissandolo l'anno dopo con la Coppa Italia.