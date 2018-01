Un sogno di Aurora (18enne calestanese con disabilità) è quello di poter sciare con il papà attraverso un mezzo speciale (il dualski). Per poterlo condurre, pochi giorni fa papà Paolo ha superato un esame di abilitazione. Aurora ha creato una raccolta fondi on-line per riuscire ad acquistare il costoso mezzo, la raccolta procede bene ed è facilmente reperibile anche solo digitando su un motore di ricerca "Aurora per sciare con papà" o al link https://www.gofundme.com/xsciare