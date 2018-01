Torna Timberlake 14 anni dopo il "seno" di Janet Jackson

Ancora Patriots (Questa volta contro gli Eagles - leggi) e ancora Justin Timberlake. Questa volta ci sono gli Eagles e non i Panthers e nemmeno ci sarà Janet Jackson. 14 anni dopo, leggendo il nome di Timberlake come protagonista (terza volta per lui alla finale della Nfl) è impossibile non pensare a quel momento, a quell'esibizione e al "nipplegate". Per capire gli effetti del seno di Janet jackson mostrato in diretta tv va sottolineato che il Superbowl è l'evento più seguito negli Usa, uno dei più seguiti al mondo. Cifre da record negli ascolti e cifre da capogiro per le pubblicità. L'halftime show, di conseguenza, è molto ambito (e seguito) dai vari cantanti (Springsteen, Stones, Who, U2, Madonna o lo stesso Michael Jackson sono tra i vari big della musica che hanno cantato). E' il primo febbraio del 2004, l'america intera è incollata davanti alla TV, giocano i Patriots (anche allora con Belichick e Brady) contro i Carolina Panthers nello stadio di Houston. E' il Superbowl numero 38. Davanti allo schermo ci sono 143,6 milioni di persone e sul palco all'intervallo salgono Timberlake e la Jackson, cantando l’ultimo verso di “Rock Your Body” – “Scommetto che quando questa canzone finirà sarai nuda” – Timberlake strappò il top di Janet, scoprendole un seno. L’inquadratura venne subito distolta. Voluto? Casuale? I due si scusarono all'infinito: "E' stato un incidente", dissero. Ma l’America conservatrice insorse e la Jackson venne bannata a vita della NFL e multatata dalla Cbs. Mai più "riabilitata", tant'è che in questi giorni, dopo l'ufficializzazione di Timberlake per lo show, in tanti hanno chiesto di far cantare anche lei. Lui, invece, salirà sul palco. E il video di quello show torna virale.