E' l'anno di pali intelligenti e led: cambiano 22mila punti luce in città

Il progetto si chiama "Parma cambia luce", e a illustrarlo in un video è l'assessore Michele Alinovi. Nel 2018 saranno sostituiti con pali intelligenti e illuminazione led 22mila punti luce della città sui 36 mila esistenti. Le novità più importanti, al di là del risparmio energetico, sono la possibilità di incorporarvi telecamere di sorveglianza, di avere una segnalazione tempestiva dei guasti (con 24 ore di tempo per risolverli) e anche di avere dispositivi per il monitoraggio dei flussi di traffico.