Dalla chitarra di Ben Harper all'ukulele delle Hawaii: i tanti strumenti di Ezio Guaitamacchi a Parma (video con Brunella Boschetti)

Ezio Guaitamacchi è giornalista e critico, autore radio-tv, autore di libri sulla musica e musicista egli stesso. Ha suonato il violino in passato ma – spiega lui stesso al pubblico del “Santa Teresa” – “è un’esperienza che ho saggiamente abbandonato”. Non suona tastiere ma diversi strumenti a corda, che ha portato con sé a Parma: una chitarra acustica, una chitarra baritona, un’altra di marca Taylor che viene da Woodstock. Ha una chitarra folk Martin e un ukulele fatto in legno di koa alle Hawaii (dove tra l’altro Guaitamacchi si è sposato). Sempre di legno di koa è fatta una chitarra appartenuta a Ben Harper. Infine c’è l’autoharp, uno strumento a corde ricorda una cetra.

Guaitamacchi e Brunella Boschetti, che ad ogni ospitata parmigiana portano uno spettacolo diverso, il prossimo 10 aprile si esibiranno in California, all’Istituto italiano di cultura di Los Angeles. A.V.

Nel video, ecco un'altra delle canzoni proposte durante la serata del 26 gennaio "Atlante Rock - 150° Mangia come scrivi"