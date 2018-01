Calci e pugni per tentare di portargli via quello che credevano avesse addosso.

Ha vissuto un incubo un tabaccaio quarantottenne di Fidenza che venerdì sera intorno alle 21, dopo aver chiuso il suo negozio, si stava recando a casa in scooter, a Parola, la frazione lungo la via Emilia.

Per arrivarci ha tagliato per il sottopassaggio pedonale e ciclabile (quello mostrato nel video), ma proprio lì si è trovato di fronte due figuri. E a quel punto per lui è iniziato l'incubo.

Il racconto del tabaccaio sulla Gazzetta di Parma in edicola.