"Così un pirata ha ridotto la mia auto parcheggiata" Video

Pronta per la rottamazione. Non poteva credere ai suoi occhi, un 26enne di Parma, quando sabato scorso è arrivato nel parcheggio di Firenze nel quale aveva lasciato la sua auto. Nessuno biglietto lasciato, nessuno che l'avesse contattato prima. Solo le lamiere accartocciate, un segno di frenata lungo parecchi metri, i pezzi di cerchi in lega e l'olio da motore sparso nel piazzale.

Ha potuto ricostruire che un'auto deve aver sbandato, essere finita sul muretto e poi sulla sua auto. Ma per ore tutto è rimasto silenzio. Nemmeno la polizia municipale è stata d'aiuto: nessuno li aveva chiamati. La madre del giovane ha pubblicato foto e video su Fb, la notizia è stata ripresa dai siti online fiorentini e finalmente qualcuno si è fatto vivo. Testimoni hanno raccontato che intorno alle 5.30 della mattina di sabato la macchina del pirata - una Volkswagen probabilmente nera, qualcuno dice Golf, altri Passat) era in panne sul muretto, con triangolo esposto e lui, il pirata, ben vestito, al telefono.

Tra le 6 e le 7 la macchina è stata quindi rimossa da un carro attrezzi: non si è ancora riusciti a risalire dove sia stata portata .

Guarda il video.