Un'esperienza, un desiderio, un viaggio e un docufilm: Giorgio Foglia Auschwitz

Giovedì 1 febbraio, alle 21, in una serata aperta a tutta la città, verrà presentato in anteprima, presso l’Auditorium dell’Assistenza Pubblica Parma (Onlus), in viale Gorizia, 2/A, il docufilm (25’) “Desiderio Antico. Viaggio ad Auschwitz: la vita rende liberi” diretto da Alberto Rugolotto, con la collaborazione giornalistica di Giuseppe Milano e le musiche originali di Alessandro Nidi.

Il documentario, prodotto da Anmic Parma e Assistenza Pubblica Parma (Onlus), racconta la realizzazione di un “antico desiderio”: un viaggio. Grazie al progetto “L’ambulanza dei desideri” – promosso dalla Pubblica in collaborazione con Anmic e il sostegno di Olmedo Special Vehicles – Giorgio Foglia, parmigiano di 55 anni, malato di Sclerosi Multipla, è arrivato ad Auschwitz.

Luca Bellingeri, presidente di Assistenza Pubblica Parma (Onlus), sottolinea l’importanza di questa iniziativa “pilota”, che consente anche alle persone in difficoltà di esaudire i propri sogni: «È da tempo che insieme a Filippo Mordacci, presidente di Fondazione Assistenza Pubblica Parma, pensavamo a un servizio di questo tipo. Ci auguriamo che l’accompagnamento di Giorgio Foglia ad Auschwitz, grazie alla disponibilità di cinque nostri volontari, sia lo spunto giusto per avviare in maniera stabile il progetto de “L’ambulanza dei desideri”. Le finalità che l’Assistenza Pubblica si prefigge non sono solamente quelle di occuparsi delle esigenze di cura e dei bisogni fondamentali delle persone, ma anche quelle di accompagnarle in tutti gli aspetti della loro vita e garantire loro un benessere interiore».

Anche Alberto Mutti, presidente di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), ribadisce come la sua associazione non si debba limitare a rappresentare le persone disabili, ma a fare il possibile per realizzare i loro sogni. «È arrivata da noi Emma, la moglie di Giorgio, e ci ha raccontato che suo marito, affetto da Sclerosi Multipla, desiderava visitare il campo di Auschwitz. Nonostante potesse sembrare un’impresa impossibile a causa della malattia degenerativa così dolorosa, abbiamo preso a cuore la causa e ci siamo rivolti all’Assistenza Pubblica di Parma, che ha dimostrato la massima disponibilità, soprattutto dal punto di vista logistico. Tutto questo è diventato un sogno condiviso. Quello di Giorgio non è stato solo un viaggio, ma anche un percorso positivo, un pellegrinaggio interiore. Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare ciò che inizialmente sembrava impossibile».

Del viaggio, Giorgio Foglia ricorda «tanti momenti, ma l’immagine regina è stata la visione inaspettata del cancello del campo. È stata una grandissima emozione». Gli è mancata solo una cosa: “la possibilità di restare un po’ da solo. Sono convinto che, stando lì in silenzio, sarei riuscito a sentire le voci dei deportati… Però, più di tutto, io volevo respirare la stessa aria che hanno respirato loro e questo è accaduto. Questo viaggio è stato cercare un’altra verità, che accogliesse una vita scarnificata come quella delle persone internate ad Auschwitz. Un viaggio per sentirsi vivi insieme. Un viaggio per essere fedeli ad un desiderio antico».

Dopo la proiezione del documentario seguirà una chiacchierata con i protagonisti, moderata da Giuseppe Milano, giornalista di TV Parma. Interverranno, oltre a Luca Bellingeri e Alberto Mutti, Luca Quintavalli, amministratore di Olmedo Spa e di Aricar SpA (sponsor dell'iniziativa), Giorgio Foglia ed Emma Tassi-Carboni, Alberto Rugolotto, curatore del docufilm, e Alessandro Nidi, autore delle musiche originali.