Traini arriva in auto, rallenta e poi spara: il video

«Ero nella zona della stazione ferroviaria quando sono stato colpito al braccio». A parlare è un ragazzo senegalese, uno dei sei feriti accertati per le sparatorie di ieri a Macerata, tutti trasportati all’ospedale.

Il più grave è un giovane di colore colpito al torace, mentre si trovava in via dei Velini, con lesione al fegato, forse sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Gli altri, tutti di colore, hanno riportato lesioni meno gravi come una donna che ha una frattura ad una spalla, un altro alla coscia destra, un quarto alla spalla destra e un quinto colpito di striscio. Nell’area della stazione ferroviaria un uomo di colore ha avuto un attacco di panico ed è fuggito rifugiandosi nell’officina di un elettrauto. E’ stato anche lui accompagnato al pronto soccorso.

Genny, amico di uno dei feriti che aspetta di vedere i suoi connazionali davanti all’ingresso dell’ospedale, spiega che gli italiani «non sono razzisti, capisco il nervosismo per quanto avvenuto nei giorni scorsi ma questo è troppo».

Il più agitato è Gedeon, un nigeriano al quale hanno tolto una pallottola dalla gamba ed è ricoverato nel reparto di ortopedia: lui vorrebbe uscire subito dall’ospedale, ma è piantonato dalle forze dell’ordine. «Ero andato a comprare le sigarette e mi hanno sparato alla gamba. C'era una persona in macchina e stava sparando: ho cercato di vedere la sua faccia. Poi l’ho visto, aveva una pistola, non sapevo se mi avrebbe ucciso o no, poi mi ha sparato. Sento molto dolore, è una cosa molto seria», ha detto l’uomo ancora a letto in ospedale. Lo sparo lo ha colpito poco sopra il ginocchio e la sua gamba è stata fasciata completamente.

«Ero in bicicletta, erano circa le 10 di mattina - ha concluso il nigeriano - ho sentito prima il rumore di uno sparo. Poi un altro colpo mi ha preso alla gamba. Non ho mai avuto problemi con nessuno"

E nel video si vede il momento in cui Traini spara dall'auto.