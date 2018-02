Rapinano il sushi bar e sparano, i gestori li accoltellano

Le immagini delle telecamere del bar tabaccheria e sushi «Fuel» mostrano una scena breve ma di grande violenza. Attorno alle 23.40, i due rapinatori sono entrati col volto coperto da grossi occhiali da sci e parrucche. Uno impugnava il revolver, l’altro una penna-pistola, un’arma rudimentale che consente un unico sparo. Dopo essersi fatti consegnare la valigetta con i 3mila euro di incasso stavano per scappare ma il 35enne, che si era nascosto dietro il bancone, è sbucato dal nulla impugnando due grossi coltelli da sushi.

E’ avanzato con le mani avanti e la testa bassa affondando la lama nel torace del rapinatore. A quel punto, il complice ha tentato di aiutarlo ma è stato raggiunto dall’altro cinese alle spalle e ferito da molte coltellate. Sorpreso e ormai ferito, uno dei due ha sparato contro il titolare riuscendo a scappare. L'azione è durata pochi secondi, i due pregiudicati sono anche tornati indietro per recuperare la cassa.

All’una circa, una donna ha segnalato ai carabinieri un uomo accasciato a qualche chilometro dal bar, a Segrate. Trasportato in ospedale, non ha potuto che ammettere le sue responsabilità. Poco dopo i militari diretti da Antonio Ruotolo hanno raggiunto anche l’altro nel suo appartamento di Cinisello Balsamo. In casa aveva la pistola e la cassetta ancora chiusa. I due hanno precedenti per droga, armi e rapina, l’accusa è di tentato omicidio e rapina aggravata.

Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti dei ristoratori cinesi, ma sono comunque in corso accertamenti per capire se la loro reazione sia stata commisurata al pericolo.

Sono entrambi ricoverati in ospedale i due rapinatori che ieri sera sono stati feriti a coltellate dai titolari di un locale cinese in via Cassanese 177, a Segrate (Milano), che avevano assaltato armati di pistola.

Sono due pregiudicati di 38 e 41 anni, e il più anziano è stato operato nella notte all’ospedale San Raffaele per la perforazione di un polmone ma ora è fuori pericolo. Il suo complice, meno grave, è in un altro ospedale con diversi fendenti al tronco. I titolari cinesi, che hanno reagito con coltelli da sushi, hanno invece riportato ferite giudicate non preoccupanti anche se uno di loro, di 35 anni, è stato raggiunto da ben tre proiettili durante la colluttazione.

Secondo i carabinieri di San Donato Milanese che hanno condotto le indagini, è un miracolato: il bandito, infatti, lo ha centrato con tutti e tre i proiettili sparati dal suo revolver calibro 22 ma, nonostante la distanza ravvicinata, un colpo ha preso di striscio la testa, un altro non è penetrato nel mento e l'ultimo ha raggiunto i glutei.