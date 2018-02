A Parma l'appuntamento è per sabato, a Corniglio per mercoledì. Ma la prima a mettere in scena il flash mob legato al One Billion Rising è stata la scuola di Lagrimone, dove è stato avviato un percorso che vede collaborare Comuni e insegnanti per parlare ai bambini del problema della violenza sulle donne. Ecco il video.