Chef Gino: "Così invoglio le famiglie a stare insieme in cucina" Video

Racconta la passione per il cibo ereditata dalla mamma, in quell'infanzia in Oltretorrente. Racconta l'affetto per la California che lo ha accolto, e che ha deciso di ricambiare unendo la professionalità di educatore al sapere gastronomico che si porta dietro dalle nostre terre. E racconta anche la bellezza dello stare in cucina insieme, in formato famiglia, dando ai bambini la possibilità di sperimentare con creatività, orgoglio e salutare buon gusto.

Ecco la videointervista a Gino Campagna, quello che in America è diventato Chef Gino, l'istruttore culinario adorato da schiere di bambini, e che è tornato a Parma per rivedere familiari, amici, una città che ama profondamente - "ogni volta mi sembra più bella: sarà il sapore dei ricordi" - e con in mano una sua nuova creazione: il libro "Chef Gino's Taste Test Challenge", oltre 100 ricette che si ispirano all'Italia ma anche ai diversi mondi culinari che ha incrociato, per avvicinare i più piccoli al cibo. Un volume che sarà presentato domenica alle 11 alla libreria Feltrinelli di via Farini.

Guarda il video.