Otto ore di volo col bimbo che urla «indemoniato»

Un volo da incubo. O l'inferno a bordo. E' quello che ha raccontato - e mostrato in un video da ormai tre milioni di visualizzazioni su youtube - un passeggero del volo della Lufthansa dalla Germania al New Jersey. E le immagini so no piuttosto eloquenti. «Il bambino urlava senza fermarsi mai, piangeva e stava seduto al suo posto e la cosa più assurda è che la madre non faceva nulla per fermarlo» - scrive l’autore, Townley. Il bambino in apparenza non sembrava avere qualcosa che gli provocasse dolore fisico. Un’assistente di volo ha chiesto alla madre se volesse un ipad per distrarlo, ma tutto è stato inutile.