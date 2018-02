Rissa tra ragazzine: tanti filmano pochi intervengono

Immagini choc, riprese per strada (e pubblicate on line) da un deejay di una radio locale napoletana, Tarcisio Tacconi. una ragazza aggredisce per strada un'altra giovane. Violenza sottolineata dal commento di un'amica: "Così l'ammazza". Fortunatamente c'è chi interviene, perchè altre pensano a filmare.