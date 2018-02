Il paracadute non si è aperto, il base jumper si schianta sul marciapiede da 75 metri. L’uomo è sopravvissuto al volo, ma ha riportato gravi ferite. Si è lanciato dal grattacielo Kungsholmen di 24 piani, a Stoccolma, in Svezia, dove lanciarsi dai grattacieli non è una pratica illegale, a patto che il palazzo abbia l’autorizzazione.