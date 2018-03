Tradizionale passerella davanti a telecamere, macchine fotografiche, taccuini e microfoni dei big dei vari partiti ai seggi, al momento del voto. Beppe Grillo ieri ha votato nel primo pomeriggio nel seggio di Sant'Ilario a Genova. Dopo aver mostrato ai reporter il pass col simbolo del M5s e la scritta "L'Elevato".Se ne va accompagnato in sottofondo dalla canzone "Walk on the wild side" di Lou Reed, ma per la fretta si dimentica la figlia.