Poco rispetto per il Tempietto d'Arcadia

Un lettore ci invia questo video, lamentandosi della mancanza di rispetto per uno splendido scorcio della nostra città... Ho visitato parchi storici in città come Parigi, Londra e Bruxelles, che da secoli ospitano etnìe diverse, e dove tutti devono rispettare delle regole: prima di tutto non disturbare con schiamazzi la possibilità di ognuno di fruire di un bene comune. Questo è quello per il Tempietto d'Arcadia (progetto Ennemond Petitot 1786) all'interno del Parco Ducale di Parma...