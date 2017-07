Un'auto contromano in viale Tanara, che solo grazie al semaforo rosso e allo scarso traffico della domenica mattina non ha provocato incidenti. E' la scena che il lettore Nicamad ha filmato domenica 30 luglio alle 9,47.

Scrive Nicamad: "Solo a seguito di intense segnalazioni luminose, l'auto si è fermata e dopo un'inversione a U è tornata indietro. L'auto aveva una targa non italiana (era di colore giallo)".

