Sensi unici senza uscita in zona strada Sant'Eurosia

La segnalazione di un lettore: "In un tratto di 150 metri di strada Sant'Eurosia è stato recentemente istituito un senso unico (la prima segnalazione di un lettore): questo non solo taglia in due la viabilità interna del quartiere, obbligando a raggiungere alla fine via Traversetolo o via Pastrengo, ma incanala i veicoli all'interno di un piccolo labirinto di sensi unici che, in occasione del mercato rionale, impedisce di poter uscire se non ripercorrendo contromano il percorso appena fatto.

Il tratto recentemente "chiuso" di strada Sant'Eurosia

Via Giovanni XXIII, senso unico

Via don Sturzo - senso unico

Via de Gasperi - senso unico

Le auto trovano la strada chiusa e fanno inversione

Il mercato rionale

Massimiliano