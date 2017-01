22a Giornata: Parma - Santarcangelo 1 - 0: gli highlights

Parma - Santarcangelo 1 - 0: il tabellino



PARMA (3-5-2): Frattali; Giorgino, Canini, Saporetti (23′ st Guazzo); Mazzocchi, Munari, Corapi (12′ st Scozzarella), Scavone, Nunzella; Calaiò, Evacuo (37′ st Messina).

A disp. Zommers, Fall, Miglietta, Mastaj, Ricci, Dodi, Simonetti, Edera. All. D’Aversa

SANTARCANGELO (3-5-2): Nardi; Paramatti, Adorni, Sirignano; Florio (32′ st Merini), Gatto, Dalla Bona (1′ st Valentini), Carlini, Rossi; Cesaretti (27′ st Ungaro), Cori.

A disposizione: Gallinetta, Santini, Ronchi, Mancini, Posocco, Gulli, Oneto, Danza. All. Marcolini

ARBITRO: Strippoli di Bari

NOTE: 9701 spettatori per un incasso di 49.845,93 euro. Ammoniti Dalla Bona e Gatto per gioco falloso. Angoli 7-3 per il Parma.

Marcatori: Evacuo 29′ st