Belen e il bacio con lingua al figlio.

Eccola. Belen nuovamente nella bufera: in un modo o nell’altro, riesce sempre a far parlare di sé. Questa volta la polemica nasce da un video pubblicato dalla stessa modella argentina su Instagram dove dà un bacio al figlio Santiago. Un bacio con la lingua considerato da molti, sul web, “troppo hot” e scandaloso: “E tu saresti una buona madre? Ma per favore, ti devi solo vergognare”. E ancora “Sei scandalosa come questo video”. C'è chi le daà ragione: “Io con mia figlia faccio la stessa cosa, e nessuno mi da della pervertita.. a me sembra un bambino felice e dolcissimo.. e questo sicuramente è merito della mamma e del suo papà. Ha semplicemente leccato via della panna dal faccino del figlio”. Il detto “nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli".