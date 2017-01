Bello Figo tra minacce e concerti annullati: 4 in un mese

Bello Figo: quattro concerti cancellati in un mesetto: prima a Brescia a ridosso della Vigilia di Natale, poi a Borgo Virgilio per Capodanno, a Legnano al "Land of Freedom" e, infine, Foligno. Quest'ultimo dopo l’incontro con le forze dell’ordine, i gestori del Supersonic hanno deciso di non far esibire il rapper a seguito delle pesanti intimidazioni indirizzate a loro e al cantante. In mezzo una data in cui il rapper ghanese che vive a Parma è riuscito ad esibirsi, sabato, all'Astoria di Torino (a cui il video allegato si riferisce). Tutto è filato liscio con solito corteo, su facebook, di commenti: ironici, volgari e razzisti. Qualcuno si chiede: "Tutto qui?". Ora la palla passa, se così si può dire, alle prossime date: Arezzo (il 28 sera) e Roma. Entrambe le date, come oramai capita quando il "capo dello swag" annuncia una sua esibizione, sono a rischio. E, come sempre anche qui, pesano molto le pesanti intimidazioni al cantante e al locale in cui si dovrebbe esibire. «Bello Figo Roma non ti vuole»: uno striscione è stato attaccato vicino al locale di Roma dove dovrebbe esibirsi. «Abbiamo inoltrato una diffida tramite raccomandata agli organizzatori di tale evento - spiega Azione Frontale, che ha firmato lo striscione, su Facebook - non possiamo permettere che questo personaggio si presenti nella nostra città e canti le sue canzoni di scherno verso il popolo italiano, istigando all’odio i suoi connazionali, non possiamo tollerare che un personaggio del genere prenda in giro il popolo italiano. Azione Frontale metterà in atto ogni iniziativa affinchè l’evento di tale uomo non avvenga, siamo pronti a picchettare l’entrata del locale». Precedentemente, a Foligno, i gestori del locale umbro avevano commentato: «Il Supersonic Music Club rimarrà chiuso in questa data in segno di protesta nei confronti di quanti con insulti e inaccettabili minacce hanno minato il clima di apertura alla diversità culturale che contraddistingue il nostro locale. Con questa decisione vogliamo ribadire la nostra ferma fede nel valore inalienabile della libertà di espressione condannando le deplorevoli esternazioni xenofobe di chi in queste ore non ha esitato nel denigrare in maniera verbalmente violenta il nostro operato e quello del nostro ospite». Con un ringraziamento, uno "sguardo" e la priorità ai terremotati «Vogliamo ringraziare quanti in queste ore ci hanno sostenuto e in particolare vorremmo rendere grazie agli uomini del Commissariato di Polizia di Foligno che hanno dato la loro massima disponibilità nell’assisterci qualora avessimo deciso di dare vita all’evento. La nostra rinuncia non è un segno di debolezza, ma un atto di responsabilità anche nei confronti delle popolazioni colpite dai fenomeni atmosferici e sismici delle ultime ore che senza dubbio hanno la priorità nel ricevere sostegno ed aiuto da parte delle forze dell’ordine».