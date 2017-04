Briatore: «Non so come si viva con 1300 €», i social: «Dovresti provare»

Torna nella bufera (social) Flavio Briatore. Dopo la sua "sparata" sul mondo del lavoro ("I poveri non hanno mai creato lavoro" - Leggi), l'imprenditore è bersagliato sui social dopo il suo intervento a "Cartabianca": parlando di su giovani e lavoro a Cartabianca a Raitre, : "Quando sento che è difficile essere lontano da casa per un ragazzo di 25 anni penso che è incredibile: negli Stati Uniti a 17 anni lasciano le famiglie e cercano una propria strada". Poi la frase che ha scatenato le polemiche: "E' ridicolo parlare del sacrificio di andare fuori casa: ma cosa vuol dire? Che vorrebbero andare a mangiare gli spaghetti con la nonna e la mamma tutte le domeniche? Se mi si dice che 1300-1500 euro sono un traguardo, io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese sinceramente".