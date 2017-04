Julia Roberts, a 49 anni è la donna più bella per la quinta volta

Julia Roberts e' la donna piu' bella del mondo per il 2017. Lo ha decretato il settimanale People. E' la quinta volta che viene conferito il titolo alla star di Pretty Woman, ora 49enne. La prima volta fu 26 anni fa nel 1991, l'anno doto l'uscita del film con Richard Gere che la rese famosa in tutto il mondo. All'epoca aveva 23 anni. "Sono lusingata" - ha detto a People. Nell'intervista l'attrice ha parlato anche del suo matrimonio felice con il direttore della fotografia Danny Moder, dei suoi gemelli Hazel e Phinnaeus, 12 anni e del figlio Henry di nove anni. La Roberts ha anche detto che all'epoca dell'uscita di Pretty Woman non immaginava che la sua vita sarebbe cambiata in questo modo.

"Ricordo - continua - di aver letto che Pretty Woman era uscito nel fine settimana e aveva incassato tanto. Pensai, sono tanti soldi? E' una buona cosa?".