Con indosso un abito di Giles Deacon e un velo sui capelli raccolti in uno chignon, Pippa Middleton è arrivata accompagnata dal padre nella chiesa di St. Mark, nel Berkshire, per unirsi in matrimonio al fidanzato James Matthews. La sposa, giunta in chiesa a bordo di una Rolls Royce vintage scoperta, ha mancato di poco la pioggia che è iniziata a cadere, e si girata per sorridere ai fotografi. Poco prima erano entrati in chiesa i due paggetti, il principino George e la sorellina Charlotte. La sorella della sposa, Kate Middleton, indossa un abito rosa e un cappello, mentre la madre ha optato per un abito rosa cipria.