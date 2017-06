Dolorosa disavventura per Jennifer Lopez duranteil concerto a Las Vegas è stata piuttosto dolorosa: durante il balletto la cantante è rimasta bloccata con la schiena. La Lopez era al centro del palco, stava ballando, quando si è arcata con la schiena ed è rimasta bloccata. I ballerini si sono subito accorti che qualcosa non andava e sono andati in suo aiuto. Ha ripreso a cantare ma sul finire della sua esibizione JLO è rimasta ancora bloccata durantem un caschè. I ballerini sono tornati in suo aiuto. Lei si è alzata e se ne è andata nei camerini.