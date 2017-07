Cocktail di moda? Il parmigiano "minestrone sour"

Un tuffo negli anni '40 in una stazione della metro sotto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. A due passi due dall'eterna ed ex swinging Carnaby street. E' il "Cahoots!", inaccessibile se non si è conosciuti o non si prenota. E di moda (sempre pieno ogni giorno della settimana). Qui, un gruppo di barman, tra cui il parmigiano Riccardo Cella (Volto conosciuttissimo tra gli stakanovisti del bancone e del mixing glass: Onirica, Jukebox, San Biagio, Maximilian, Terrazza Marcello) macina drinks a ritmo frenetico con sapori e colori, muscia swing ma, soprattuto studia e crea cocktails. L'ultimo ha i sapori di casa nostra. Un minestrone. Sì, quando i fornelli della nonna diventano moda e sapori accattivanti. Riccardo, nel video, ci mostra come si fa. Il nome è presto fatto. Ed è anche questo un mix tra Italia e Inghilterra: "Minestrone sour".

Minestrone sour

50 ml Gin

1 cucchiaino di polvere di Minestrone (disidratazione di una purea fatta con asparagi, cavolo romano, piselli e mela)

2 o 3 cucchiaini di zucchero

Succo di 1 limone

Albume q.b.