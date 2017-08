150mila follower su Instagram e una bellezza mozzafiato. Olga Pronina, conosciuta come Monika, è scomparsa a 40 anni a causa di un incidente stradale a Vladivostok, in Russia: in sella alla sua BMW è finita contro le barriere di protezione. E' morta sul colpo. Un amico della motociclista, presente sul luogo dell’incidente, ha detto che la velocità, al momento dell’impatto, era talmente elevata che la moto è finita a centinaia di metri di distanza.