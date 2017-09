Delusione e imbarazzo per Belen al Festival del peperoncino nel Cosentino. Pochi applausi all'ingresso e alle battute della showgirl argentina ospite della manifestazione in Calabria (a Diamante, Cosenza). Belen non ha ricevuto un’accoglienza caldissima, tutt'altro. La partecipazione alla manifestazione ha suscitato polemiche per via del cachet di Belen. Inizialmente si è parlato di 60mila euro per la serata, poi la rettifca degli organizzatori a 30mila.