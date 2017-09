Questa volta non è la sorella maggiore a catalizzare attenzioni e polemiche. Ascolti ma anche proteste per il Grande Fratello Vip, con la doccia hot di Cecilia Rodriguez (sorella di Belen) e Aida Yespica. Dopo il gioco delle vasche con il lancio di cibi maleodoranti arriva la necessaria doccia. E qui, in prima serata, arriva un'inquadratura di pochi secondi in cui la piccola Belen mentre si puliva le parti intime. Il video è diventato virale e...sono esplose le polemiche.