Usciti entrambi dalla casa del Grande Fratello, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rilasciano interviste e compaiono in tv: insieme sono andati a Verissimo. lei ha parlato del suo ex: «Con Francesco è andata come doveva andare, l’ho cercato io, l’ho chiamato. È venuto a casa e abbiamo parlato. Non è mai facile chiudere una storia, ma vederlo mi ha dato ulteriore conferma della mia scelta". Pensavo che fosse più arrabbiato con me, invece abbiamo parlato con serenità.