Uno dei personaggi del momento, in materia di gossip e voci, è Cecilia Rodriguez. Ma troppa popolarità (positiva e negativa) crea situazioni come quella dell'altra sera, in cui la "piccola Belen" ha avuto una brutta accoglienza alla discoteca Baladì di Roma, coperta da fischi e insulti al suo arrivo. L’argentina ha risposto facendo il gesto dell’ombrello.