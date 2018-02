Tina e Gemma, (quasi) rissa e insulti a Uomini e Donne Video

Rissa sfiorata in uno dei programmi pomeridiani più seguiti, “UominieDonne”. Parole grosse nel dating show di Maria De Filippi, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Al centro, Giorgio Manetti uno dei protagonisti. La miccia arriva da Tina, quando ripete a Gemma che Giorgio non è più interessato a lei. "E' ora che ti metti dentro quella testa vuota che Giorgio non ti vuole più - ha esclamato Tina -. Non è colpa di nessuno, non ti vuole più. Mettici una lapide su questa storia, non una pietra". Replica Gemma: "La mia non è una testa vuota. Non è vero che Giorgio non mi vuole più...". Tina ribatte: "Tu non capisci un c***o. Tu mi hai rotto". Poi, si alza e va incontro a Gemma minacciosa: " Guarda che io ti strozzo. Gallinaccia vecchia". Gemma Galgani rimane tranquilla: "Brava, brava come una gallina. La gallina vecchia fa buon brodo".