Isola dei Famosi: lite furiosa tra la Capriotti e la Cipriani Video

E anche sull’Isola dei Famosi scoppia l'ennesima lite (a poche settimane dall’inizio del programma). Proprio due giorni fa l'accusa di Eva Henger (Guarda) a Francesco Monte: "Ha portato droga sull'Isola). Protagnoista in questo caso Francesca Cipriani e Cecilia Capriotti. La Cipriani ha accusato la Capriotti di essere falsa per aver parlato male di Paola Di Benedetto. “Ha detto che non sei bella, che non sai di niente” dichiara l’ex gieffina all’ex Madre Natura, mentre la Capriotti si difende a tono: “Non è vero, non ho mai parlato male di lei. Tu vuoi solo mettere zizzania, torna a fingere di sentirti male che sei un’attrice mancata. Sei un fenomeno da baraccone, mi vergognerei ad uscire con te” conclude così la Capriotti